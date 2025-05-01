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مصطفى بكري: محاولات لاستغلال قضية ياسين لإثارة فتنة طائفية

09:44 م الخميس 01 مايو 2025

الإعلامي مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

حذّر الإعلامي مصطفى بكري من محاولات بعض الجهات لاستغلال قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء في دمنهور، لإشعال فتنة طائفية تهدد الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أكد بكري أن الشائعات التي روّجت لتورط محافظ البحيرة جاكلين عازر في القضية لا أساس لها، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات التحريض.

وأعلن تقديمه بلاغًا للنائب العام لمحاسبة كل من يسعى لزعزعة استقرار المجتمع، مطالباً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحرضين.

واتهم جماعة الإخوان بمحاولة تحويل القضية الإنسانية إلى أداة لتفتيت النسيج الوطني، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة الشعب المصري ومنع استغلال معاناة أسرة الطفل لأغراض سياسية أو طائفية.

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مصطفى بكري قضية الطفل ياسين محافظ البحيرة فتنة طائفية
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