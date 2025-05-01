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محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة تدخل محافظ البحيرة في القضية

09:42 م الخميس 01 مايو 2025

عصام مهنا محامي الطفل ياسين

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كتب- حسن مرسي:

أكد عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، أن واقعة طفل دمنهور تعود إلى أكثر من عام، وتقدم خلالها ذوو الطفل ببلاغ رسمي، لتبدأ التحقيقات ويُحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الأدلة من خلال التحريات وتقارير الطب الشرعي.

وأشار مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الجلسة الأولى شهدت الاستماع لمرافعته ومرافعة محاميّ المتهم، مؤكدًا احترامه الكامل لحق الدفاع كحق دستوري، مضيفًا: "ترافعنا، وهم بدورهم قدموا دفاعهم، ونحن في جميع الأحوال انتصر القضاء المصري وتم الحكم بالمؤبد على المتهم".

وتابع قائلا: نظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، القضية المتهم فيها 'ص. ك'، البالغ من العمر 79 عامًا، وتم الاستناد إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود آثار اعتداء وتكراره، إلى جانب تعرف الطفل على المتهم بشكل واضح.

واختتم: "جاكلين عازر محافظ البحيرة لم تتدخل ولا علاقة لها بالقضية من قريب أو بعيد، كما أثير على منصات التواصل الاجتماعي".

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