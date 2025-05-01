مائل للحرارة وأمطار وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في أخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحول حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار على عدد من المناطق، فضلًا عن عودة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على عدد من المناطق.