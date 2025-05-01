إعلان

وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

06:55 م الخميس 01 مايو 2025

محمد جبران، وزير العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

تقدم وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس بخالص التهنئة القلبية ، الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يوافق 1 مايو من كل عام، داعيا الله بأن يعيد، هذه المناسبة، وفخامته بموفور الصحة ودوام التوفيق ، ومصر مستقرة ، وآمنة ، وعمال مصر بكل الخير والاستقرار.

وقال الوزير إن الملايين من العمال، يخوضوا الآن معركة التنمية والعبور ، نحو مستقبل أفضل ، وبكل جسارة ، ووعي ، واصطفاف مع دولتهم، لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية...وحث الوزير جبران، جميع عمال مصر، على الاستمرار في العمل ، وبذل كل الجهود من أجل زيادة الإنتاج ، وتحقيق التنمية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي الاحتفال بعيد العمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات