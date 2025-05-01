وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

(أ ش أ):

تقدم وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس بخالص التهنئة القلبية ، الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يوافق 1 مايو من كل عام، داعيا الله بأن يعيد، هذه المناسبة، وفخامته بموفور الصحة ودوام التوفيق ، ومصر مستقرة ، وآمنة ، وعمال مصر بكل الخير والاستقرار.

وقال الوزير إن الملايين من العمال، يخوضوا الآن معركة التنمية والعبور ، نحو مستقبل أفضل ، وبكل جسارة ، ووعي ، واصطفاف مع دولتهم، لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية...وحث الوزير جبران، جميع عمال مصر، على الاستمرار في العمل ، وبذل كل الجهود من أجل زيادة الإنتاج ، وتحقيق التنمية.