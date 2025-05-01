اتحاد العمال: اهتمام غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وتحول جذري بملف الأجور

كتب- حسن مرسي:

أكد مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، على التحول العميق والسريع الذي طرأ على نظام الأجور في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أن هذا الملف الحيوي كان يعاني من جمود وثبات استمر لفترة طويلة.

وخلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح بدوي أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الأجور خلال السنوات الأخيرة.

ولفت نائب رئيس اتحاد العمال إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية لفئة العمالة غير المنتظمة، التي كانت تعاني من التهميش وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة لها. وقال: "الدولة لا كانت تعرف عن هذه الفئة حاجة، ولا الفئة دي كانت تعرف حاجة عن الدولة".

وأشار بدوي إلى أن الدولة المصرية بادرت بمنح هذه الفئة العديد من المنح والحوافز المالية بهدف دعمهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أن هذه الفئة تحديدًا تحصل حاليًا على ست منح مقدمة من الدولة، وتبلغ قيمة كل منحة 1500 جنيه.