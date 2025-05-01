اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي

كتب- نشأت علي:

دعا الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع "المثلث الذهبي"، مؤكدً اأن المشروع يُعد من أبرز المشروعات القومية ذات التأثير المباشر في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لا سيما في مناطق قنا وسفاجا والقصير، التي تمثل كنزًا من الثروات الطبيعية.

وأوضح "عبد الحميد" في بيان الخميس، أن هذه المناطق تحوي ما يقرب من 72% من إجمالي الموارد التعدينية في مصر، وتشمل معادن فلزية وغير فلزية مثل الذهب، والنحاس، والحديد، والزنك، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وغيرها من الخامات المهمة التي تدخل في صناعات استراتيجية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

وأشار إلى أن هذه الثروات تتيح فرصًا واعدة لإنشاء مصانع لإنتاج الأسمنت، والزجاج، والسيليكون، والكيماويات، ورقائق الكمبيوتر، إلى جانب استغلال خامات الطين والحجر الجيري في صناعة الأسمنت، والطفلة الزيتية في إنتاج الجازولين.

كما لفت إلى أن المشروع يقع في منطقة أبو طرطور، الغنية باحتياطات الفوسفات، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات والتي تُقدّر بنحو 1.3 مليار طن، والمرتبة التاسعة من حيث الطاقة الإنتاجية، بنحو 5 ملايين طن سنويًا.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن مشروع المثلث الذهبي يمثل ركيزة أساسية لتنمية الصعيد وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تسهم في تخفيف الضغط السكاني عن المناطق المكتظة، بالإضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع التعديني والصناعات المرتبطة به، مشددًا على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة في ربوع البلاد.

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