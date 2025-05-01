"أمور مصر" يُحيّي والدة الطفل ياسين ويطالب بمنحها لقب الأم المثالية

كتب - أحمد الجندي:

أعربت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عن تقديرها العميق لوالدة الطفل "ياسين" من مدينة دمنهور، بعد موقفها الحازم في الدفاع عن ابنها، ووصفتها بأنها نموذج مشرف للأم الواعية الشجاعة، التي تقف إلى جانب أبنائها وتدافع عنهم بكل قوة في مواجهة الأذى.

وقالت "الحزاوي" في تصريح صحفي الخميس: "أنتِ قدوة لكل أم قد تشعر بالتردد في الإبلاغ عن وقائع التحرش بسبب الخوف من نظرة المجتمع أو كلام الناس"، مؤكدة أن الصمت على مثل هذه الجرائم لا يحمي أحدًا، بل يعد تقصيرًا في حق المجتمع بأسره.

وشددت على أن مواجهة التحرش تتطلب شجاعة ووعيًا مجتمعيًا، مشيرة إلى أن التغاضي عن الجريمة يُشجع على تكرارها. وأضافت: "من أمن العقاب أساء الأدب".

وطالبت "الحزاوي"، الجهات المعنية بتكريم والدة الطفل ياسين ومنحها لقب "الأم المثالية"، تقديرًا لموقفها الذي يعكس وعيًا ومسؤولية اجتماعية وإنسانية، مؤكدة أن مصر تحتاج إلى مثل هذه النماذج من الأمهات اللاتي يحملن راية الدفاع عن الحق دون تردد.

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