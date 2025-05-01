سحب 3 أدوية مغشوشة وغير صالحة.. بينها مضاد حيوي شهير (منشورات رسمية)

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 3 تحذيرات جديدة للمطالبة بسحب تشغيلات لأدوية "غير مطابقة" للمواصفات أو مجهولة المصدر، موجهة بتحريز ووقف تداول تلك التشغيلات.

ففي منشور دوري رقم 12 لسنة 2025، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "CTL7" من دواء "Pedicort Syrup 100 ml"؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء بديكورت شراب يستخدم في علاج حالات متنوعة مثل حساسية الجهاز التنفسي (الربو) وحساسية الجلد (الطفح الجلدي، الحكة) وأمراض العين.

كما أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 13 لسنة 2025، للمطالبة بسحب التشغيلة رقم "2400905" من دواء "Flumox 1000 mg fct" الذي تنتجه شركة إيبيكو، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء "فلوموكس" هو مضاد حيوي شهير يُستخدم في علاج مجموعة واسعة من العدوى البكتيرية، منها: عدوى الجهاز التنفسي العلوي (التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأذن الوسطى، التهاب الحلق واللوزتين)، وعدوى الأسنان وعدوى الجهاز البولي.

كما أصدرت الهيئة منشورًا توعوياً للتحذير من وجود عبوات مجهولة المصدر من المكمل الغذائي "ORIGEN NUTRACEUTICALS WFS" الذي يستخدم لدعم خصوبة وصحة المرأة، خاصةً في الحالات المتعلقة باضطرابات التبويض، تكيس المبايض، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

وأوضحت هيئة الدواء أن ذلك يأتي طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر " NUTRACEUTICALS وشركة هاى ميديكال وكيل المستحضر بمصر"، مع العلم أنه لم يتم رصده من قِبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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