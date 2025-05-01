الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية

الفيوم- حسين فتحى:

استقبلت محافظة الفيوم، الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر السابق ونجل الملك فاروق، في زيارة رسمية جاءت بناءً على طلبه الشخصي لاكتشاف ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية فريدة.

ونظمت المحافظة برنامجاً مميزاً للزيارة، في إطار ترحيبها وتقديرها لرموز مصر التاريخية، وشملت الزيارة تفقد الجناح الملكي للملك فاروق بفندق هلنان أوبرج الفيوم، وشلالات وادي الريان، ومدرسة الخزف والفخار بقرية تونس، التي تُعد من أبرز رموز الحرف اليدوية والتراث المحلي.

وقال أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته: "أردت أن أزور الفيوم لما سمعته عن سحر طبيعتها وتاريخها العريق، وسعدت كثيراً بما رأيته من حفاوة الاستقبال وروعة الأماكن التي تعكس أصالة مصر وتراثها."