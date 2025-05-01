إعلان

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية

03:30 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (4)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (5)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (6)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (7)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (3)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (9)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (2)
  • عرض 9 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور الفيوم (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم- حسين فتحى:

استقبلت محافظة الفيوم، الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر السابق ونجل الملك فاروق، في زيارة رسمية جاءت بناءً على طلبه الشخصي لاكتشاف ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية فريدة.

ونظمت المحافظة برنامجاً مميزاً للزيارة، في إطار ترحيبها وتقديرها لرموز مصر التاريخية، وشملت الزيارة تفقد الجناح الملكي للملك فاروق بفندق هلنان أوبرج الفيوم، وشلالات وادي الريان، ومدرسة الخزف والفخار بقرية تونس، التي تُعد من أبرز رموز الحرف اليدوية والتراث المحلي.

وقال أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته: "أردت أن أزور الفيوم لما سمعته عن سحر طبيعتها وتاريخها العريق، وسعدت كثيراً بما رأيته من حفاوة الاستقبال وروعة الأماكن التي تعكس أصالة مصر وتراثها."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك أحمد فؤاد الثاني الفيوم نجل الملك فاروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي| الأرصاد تحذر من الأتربة والرمال غدًا - خريطة المناطق المتأثرة
إسرائيل تعتقل 18 مشتبه به في حرائق القدس