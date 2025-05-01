التموين تبدأ صرف سلع شهر مايو.. ننشر قائمة الأسعار على بطاقات الدعم

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025 عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي"، مع التأكيد على استقرار الأسعار وتوافر جميع السلع الأساسية.

وأعلنت الوزارة عن قائمة الأسعار الرسمية للسلع التموينية، والتي تشمل:

السكر المعبأ (1 كجم) – 12.60 جنيه

الأرز المعبأ (1 كجم) – 12.75 جنيه

الزيت الخليط (800 مللي) – 30.00 جنيه

المكرونة المعبأة (400 جرام) – 6.50 جنيه

الدقيق المعبأ (1 كجم) – 18.00 جنيه

الشاي الناعم (40 جرام) – 5.00 جنيه

الفول المعبأ (500 جرام) – 9.00 جنيه

العدس المجروش (500 جرام) – 21.00 جنيه

المسلى الصناعي (800 جرام) – 36.00 جنيه

الصلصة (300 جرام) – 8.00 جنيه

المربى (350 جرام) – 16.00 جنيه

التونة المفتتة (140 جرام) – 18.00 جنيه

الجبنة تتراباك (250 جرام) – 14.00 جنيه

مسحوق الغسيل اليدوي (800 جرام) – 16.00 جنيه

صابون التواليت (125 جرام) – 7.50 جنيه

وأكدت الوزارة أن جميع السلع متوفرة بكميات كافية، مع استمرار ضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، كما شددت على تكثيف حملات الرقابة على المنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه للمنافذ التموينية المعتمدة لصرف مستحقاتهم التموينية، مؤكدة استمرار جهود الدولة لدعم السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اقرأ أيضا:

5 أيام إجازة متصلة.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

برلماني يطالب بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز في الشرقية

حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

شاهد.. أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع