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تنويه جوي| الأرصاد تحذر من الأتربة والرمال غدًا - خريطة المناطق المتأثرة

03:22 م الخميس 01 مايو 2025
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كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 2 مايو 2025 على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، إنه توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

وطالبت هيئة الأرصاد، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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تنويه جوي| الأرصاد تحذر من الأتربة والرمال غدًا - خريطة المناطق المتأثرة
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