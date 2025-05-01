16 صورة جديدة لأعمال تركيب كمرات مترو الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

شهد مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية تطورًا ملحوظًا في وتيرة التنفيذ، حيث أظهرت لقطات جوية حديثة تقدم الأعمال في عدة قطاعات، وعلى رأسها تركيب الكمرات وتنفيذ القواعد الإنشائية للمسار العلوي، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمدينة الإسكندرية.

ويبلغ طول المشروع 21.7 كم، ويمتد من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بوسط الإسكندرية، ويشمل 20 محطة منها 6 سطحية و14 علوية.

ويبدأ المسار بشكل سطحي لمسافة 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم يتحول إلى مسار علوي بطول 15.2 كم حتى أبو قير.

أبرز ما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن:

- تركيب الكمرات: تم الانتهاء من تركيب الكمرات بين عدد من المحطات الحيوية، منها: (المندرة - العصافرة / العصافرة - ميامي / ميامي - سيدي بشر / سيدي بشر - محمد نجيب)، كما يجرى العمل حاليًا على تركيب الكمرات في المنطقة بين المندرة والمنتزه، وكذلك في منطقة المناورة قبل محطة أبو قير.

- الأساسات والإنشاءات: يتم حاليًا تنفيذ الخوازيق والقواعد والأعمدة بمحطات طوسون، العصافرة، وكفر عبده، مع بدء الأعمال في باقي المحطات تباعًا.

- ورش المشروع: تقدم في أعمال الحفر والتسوية والردم والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، وتم البدء أيضًا في إنشاء مبنى ورشة العمرة الجسيمة بكفر عبده.

- أهداف المشروع وفوائده المتوقعة

1- إلغاء المزلقانات والمعابر غير القانونية، بما يعزز من أمان التشغيل.

2- استيعاب الحركة المتزايدة وتخفيف الازدحام المروري بالإسكندرية.

3- الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يخفض استهلاك الوقود ويحسن جودة الهواء.

4- زيادة الطاقة الاستيعابية من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه.

5- تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كم/ساعة.

6- تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

7- تكامل النقل: سيوفر المشروع نقاط تبادل مع وسائل النقل الأخرى:

- محطة مصر: ربط مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية.

- سيدي جابر: ربط مع قطار القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل.

- فيكتوريا: ربط مع ترام الرمل.

- المعمورة: ربط مع خط سكك حديد رشيد.

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