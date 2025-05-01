الزراعة: فحص أكثر من مليون طن بطاطس مائدة معدة للتصدير

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة العمل بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خلال عطلة عيد العمال، المتابعة المستمرة لعمليات حصاد محصول البطاطس بالمناطق الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، بالمتابعة المستمرة وتقديم كل الدعم الفني، والحرص على عدم تأثر الخدمات خلال الإجازات.

وأكدت "بلابل"، استمرار العمل في معامل المشروع من خلال الباحثين وكذلك المهندسين بالمناطق الخالية، واستمرار المتابعة وتنفيذ أعمال الفحص والتحاليل، ومتابعة أعمال الحصاد، إضافة إلى إدخال ومراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات.

وأوضحت مدير المشروع، أن إجمالي الكميات التي تم فحصها حتى الآن من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، تجاوزت المليون طن، الأمر الذي يؤكد ثقة وجودة البطاطس المائدة والطلب عليها من مختلف دول العالم.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

السياحة تكشف أسعار تذاكر العبارات البحرية لموسم الحج 2025

زيادة غير مسبوقة.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة