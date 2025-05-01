برلماني يطالب بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز في الشرقية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وزارة الموارد المائية والري بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في مركز أبو حماد خاصة، ومحافظة الشرقية عامة، لتلبية احتياجات المواطنين من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأوضح "سويلم"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه ناقش خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدم به في هذا الشأن، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الترع والمصارف بالمحافظة تستحوذ على كميات كبيرة من المياه دون استغلال فعلي، مما يتيح إمكانية التوسع في زراعة الأرز دون الإضرار بالموارد المائية.

وأشار النائب، إلى أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، حيث يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وهو ما يفرض ضرورة العمل على توفير المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها الأرز، لسد احتياجات المواطنين.

كما نوه إلى وجود عدد من المصارف التي تظل مغمورة بالمياه بشكل دائم، مثل ترعة الإسماعيلية وبحر مويس ومصارف العايد والحرامي، وهو ما يعزز من جدوى التوسع الزراعي في المحصول.

وقد أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الموارد المائية والري بإعادة النظر في المساحات المخصصة لزراعة الأرز داخل محافظة الشرقية، وخاصة في مركزي أبو حماد والقرين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع السكاني والموارد المتاحة بالمحافظة.

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