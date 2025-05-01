5 أيام إجازة متصلة.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

كتب -عمرو صالح:

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية موعد وعدد أيام إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025.

ووفقا لما نشره الموقع، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 من يوم الخميس 5 يونيو الموافق وقفة عرفات، وتستمر أول يوم عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو 2025، وذلك لمدة 5 أيام متتالية.

وتشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 2025/5/27 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة.

وأفاد مركز الفلك الدولي، بأن يوم الخميس 5 يونيو 2025 سيوافق التاسع من ذي الحجة 1446 هـ، وهو التاريخ المتوقع لوقفة عرفات.

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