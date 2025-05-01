حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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