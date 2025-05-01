موعد صرف إعانة مايو لمستحقي بيت الزكاة بجميع المحافظات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر مايو بدءً من يوم الأحد الموافق 4 من مايو 2025م.

وأوضح بيت الزكاة، في بيان اليوم الخميس، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر مايو، سيكون متاحًا في كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح "بيت الزكاة والصدقات" أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في كل المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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