وزير العمل: مكانة عمال مصر مكتوبة بحروف من نور في التاريخ القديم والحديث

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يوافق 1 مايو من كل عام، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة والرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، ومصر مستقرة وآمنة، وعمال مصر بكل الخير والاستقرار.

كما تقدم الوزير جبران، بالتهنئة إلى عاملات وعمال مصر، مؤكدًا أن دور ومكانة عمال مصر محفور في الذاكرة المصرية، ومكتوب بحروف من نور في تاريخ مصر القديم والحديث، بحروف رصدت وجسدت دور "جنود العمل" في بناء الحضارة المصرية القديمة بكل ملامحها، ثم دورهم في بناء وتشييد الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسواعد ماهرة ومدربة.

وقال الوزير: الملايين من العمال، يخوضون الآن معركة التنمية والعبور، نحو مستقبل أفضل، وبكل جسارة، ووعي، واصطفاف مع دولتهم، لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

وحث الوزير جبران، جميع عمال مصر، على الاستمرار في العمل، وبذل كل الجهود من أجل زيادة الإنتاج، وتحقيق التنمية.

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