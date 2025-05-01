"أبو شقة" يهنئ عمال مصر: مكتسبات غير مسبوقة في الجمهورية

كتب- نشأت علي:

وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن ما تحقق للعمال في ظل الجمهورية الجديدة يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة، وجاء تلبية لأحلام طال انتظارها.

وقال "أبو شقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ما يشهده عيد العمال هذا العام يعكس بوضوح حجم الدعم والاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي للعمال المصريين، مشيرًا إلى أن أبرز تجليات هذا الدعم تتمثل في موافقة البرلمان على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يُنتظر صدوره قريبًا بعد تصديق الرئيس، ليمنح العمال حقوقًا غير مسبوقة، ويضمن لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس رؤية متكاملة لتحسين أوضاع العمال وتعزيز مشاركتهم في العملية الإنتاجية، خاصة من خلال ما تضمنه من مواد داعمة لدور المرأة في سوق العمل، على نحو يواكب أرقى التشريعات الدولية.

وأشار "أبو شقة"، إلى أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية كبرى في مختلف القطاعات هو ثمرة جهودهم المخلصة، ويستحقون عليه كل التقدير والتكريم.

واختتم وكيل مجلس الشيوخ تصريحه بالتأكيد على أن عمال مصر يستحقون عن جدارة وسام الشكر والإجادة، فهم الأمل الحقيقي في تحقيق مستقبل أفضل لوطننا.

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