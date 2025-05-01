الزراعة: إصدار أكثر من 700 ترخيص لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني خلال أبريل

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إصدار 712 ترخيص تشغيل خلال شهر أبريل الماضي، تشمل أنشطة ومشروعات في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، إلى جانب مراكز تجميع الألبان، وذلك في إطار خطة الدولة لتيسير إجراءات التراخيص والارتقاء بالقطاع.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقّاه الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والذي استعرض أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر.

وأوضح سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير ونائبه المهندس مصطفى الصياد، لتذليل العقبات أمام المربين، مع الالتزام بمعايير الأمان الحيوي والضوابط الفنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتشجيع التصدير.

وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصادرة تضمنت 254 تصريحًا لتربية الماشية لصغار المربين، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الالتزام باشتراطات الأمان الحيوي.

كما شهد أبريل تسجيل 721 منتجًا من مخاليط الأعلاف وإضافاتها، منها 418 منتجًا محليًا و303 مستوردًا، وذلك بالشراكة مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى إصدار 52 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للثروة الحيوانية والداجنة في الظهير الصحراوي، وفقًا لمعايير السلامة والبعد الوقائي.

وفي السياق ذاته، جرى تقديم الدعم الفني وتنفيذ تجارب تجانس للأعلاف في 28 مصنعًا بـ9 محافظات، تشمل الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط والإسماعيلية والإسكندرية والسويس والفيوم، تمهيدًا لمنح تراخيص تشغيل 59 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والمواشي والأسماك.

وأكد سليمان استمرار جهود التوعية والإرشاد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، عبر عقد ندوات وورش عمل لتعريف صغار المربين بأساليب التربية والرعاية والتغذية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.

كما أشار إلى أنه تمت الموافقة على تصدير عدد من منتجات الأعلاف والإضافات، بالإضافة إلى مصنعات الدواجن والدواجن المجمدة بأنواعها مثل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

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