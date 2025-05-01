شاهد.. أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور الحديثة، لأعمال تنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان - أبو سمبل).

ويبلغ طول الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) 1100 كم.

وتغطي شبكة القطار الكهربائي السريع، أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كما تخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وتخلق الشبكة محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر)، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة).

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