رابط التقديم.. فرص عمل في الأردن برواتب تصل لـ 500 دينار شهريًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 61 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة بمجالات متنوعة (النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية)، براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني.

وأوضح الوزير، في بيان، أن هذه الفرص عبارة عن: 10 عمال تربية طيور، 23 عاملًا في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية والغربية، 10 عمال مكبس طوب، 2 عامل معمل ومصنع طوب، 10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل، عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية، 2 عامل جلود، 2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن، عامل في مجال المنتجات الخشبية.

وأوضحت هبة أحمد، أن التقديم من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقًا للشروط المرفقة على الرابط التالي: هنا

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