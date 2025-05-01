200 ألف للوفاة و20 للإصابة.. وزير العمل يوجه بصرف تعويضات ضحايا مصنع المنوفية

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بالاستمرار في متابعة ضحايا الحادث الذي شهدته منطقة المطورين بمدينة السادات في محافظة المنوفية أمس الأربعاء، وراح ضحيته 3 عمال من العمالة غير المنتظمة "متوفيان ومصاب" إثر سقوط جملون خاص بأحد المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أثناء مباشرة الأعمال داخل الموقع.

وبحسب بيان الوزارة، الخميس، تبين من المتابعة أن حالات الوفاة: وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة 27 سنة من قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بالمنوفية، وحسام الدسوقي عبد المنعم 20 سنة من نفس القرية، والعامل المصاب محمود رمضان سرور 20 سنة، نفس العنوان.

وأكد الوزير جبران، أهمية سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألفًا للمصاب، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وأوضح الوزير، استمرار جهود الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وتوجه عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، إلى مستشفى السادات العام، لمواساة أهل الضحايا والمصاب، ونقل عزاء الوزير إلى أسر العاملين، وتمنياته بسرعة الشفاء للعامل المصاب، وتواجد مع الحالات حتى الانتهاء من التصريح بالدفن وخروج المصاب.

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