لماذا ارتدى ياسين بدلة سبايدر مان؟.. والدة طفل البحيرة تجيب



كتبت -داليا الظنيني:

كشفت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن سبب ارتداء نجلها قناع شخصية "سبايدر مان" خلال جلسة المحاكمة، مؤكدة أنها لجأت إلى هذا الحل بهدف إخفاء ملامحه وتوفير الحماية النفسية له أثناء تواجده في القاعة.

وقالت والدة طفل البحيرة خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء: "أنا كنت رايحة ورامية تكالي على الله إن أكيد ربنا هينصر ابني ولم أضع في دماغي أي حاجة تانية والحمد لله ربنا نصرني ونصر ياسين".

وأوضحت الأم، أن ابنها كان يحمل مسدسًا لعبة ضمن ألعابه التي وضعها في حقيبته، إذ كان يدرك تمامًا أن هذه ستكون آخر مرة يحضر فيها جلسة تخص الواقعة، وآخر مرة يروي فيها ما حدث.

وتابعت: "لبست ابني بدلة سبايدرمان عشان كنت عايزة أداري وشه، هدفها الأساسي من هذه الخطوة كان الحفاظ على نفسية ابنى ومنحه شعورًا بالأمان في لحظة صعبة قد تترك أثرًا طويل الأمد في نفسه".

وأكملت: "شعورنا لا يوصف بعد الحكم بالسجن المؤبد على المتهم، وهنأخذ الإجراءات ضد كل شخص قصر في حق ابني، وبشكر كل الناس اللي ساعدتني ووقفت معانا في قضية ابني وعلى رأسهم القضاء العادل".