تكريم فريق تنظيم زيارة ماكرون لجامعة القاهرة - صور

كتب- عمر صبري:

كرم مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، فريق العمل المشارك في تنظيم فعالية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجامعة، والتي شهدت ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وعدد كبير من طلاب جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية في مصر، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وشمل التكريم جميع العاملين فى إدارة العلاقات العامة والإعلام والمكتب الإعلامى، وإدارة أمن الجامعة، والشئون الإدارية، والشئون الهندسية، وحرص رئيس الجامعة على مصافحة الجميع وتسليمهم شهادات التقدير.

جاء هذا التكريم خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة بقاعة الإحتفالات الكبري، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والسادة أعضاء المجلس من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة: الجميع كان يعمل على قلب رجل واحد

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بجهود القائمين على تنظيم فعالية الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي، مؤكدًا أن الجميع كان يعمل على قلب رجل واحد بما يليق بعراقة جامعة القاهرة ومكانتها.

وأكد رئيس الجامعة أن تنظيم الفعالية بهذا المستوى الرفيع يعكس وعي جميع فرق العمل بأدوارهم، واعتزازهم بالانتماء لجامعة القاهرة، وحرصهم على إظهارها بما يليق بعراقتها.

وتابع: برهنت الإدارات المشاركة على قدرتها في العمل كمنظومة متناغمة تتسم بالانضباط والدقة وروح الفريق، وهو أداء متميز يستحق التقدير والدعم للاستمرار على هذا النهج الذي نال إشادة الحضور وتقدير وسائل الإعلام المصرية والفرنسية.

قائمة المكرمين

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام: أشرف مدكور، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، هالة محمد إبراهيم، مدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، جلال علي الفولي، وليد عبد الحكيم العزب، ناهد فؤاد طه، أحمد أبو المجد، سوزان جبر، ندا فايز، أحمد مرجان، مدحت حسن، إبراهيم عماد، بسنت سلامة، أحمد مصطفى، هبة عادل، هاني الششتاوي، محمد إسماعيل، علي حامد، أحمد طه، أحمد مصطفى، معتز يحيى

الإدارة العامة للأمن: اللواء عمرو محمد أو راية، مدير عام الإدارة العامة للأمن، العميد وليد عمرو، العميد حسام محمد، العميد محمد عاشور، العميد عبد العاطي سيد، حسين جمال، محمد محي، محمد علام، وسام نبيل، عبد الله أحمد، أحمد زغلول، أيمن إسماعيل، محمد سلامة، أحمد شرقاوي، أحمد الجالس، محمد شكري، علاء عطية.

الإدارة العامة للشئون الإدارية: المهندسة مروة صلاح محمد، القائم بأعمال مدير عام الإدارة الشئون الإدارية، المهندس إبراهيم عبد الجليل مدير إدارة الحدائق، مظلوم علي، أحمد محفوظ، أسامة سليمان، هشام محمد، عبد العظيم عزت، مجدي حنفي

الإدارة العامة للشئون الهندسية: المهندسة حنان حمزة، المهندس محمد صلاح، المهندسة دينا القاضي، المهندسة معتزة مسلم، المهندسة آية راسم، المهندس أمير صالح، المهندس عبد الرحمن أحمد، المهندس خالد علاء الدين.

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