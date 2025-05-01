حدث ليلًا| أسعار تذاكر طيران موسم الحج وأسباب عدم وصول العاصفة الترابية للقاهرة
كتب- محمد أبو بكر:
شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج 2025
كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج 2025.
لماذا لم تصل العاصفة الترابية للقاهرة؟.. الأرصاد تكشف السبب
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سبب عدم وصول العاصفة الترابية وعدم تأثر القاهرة الكبرى بالمنخفض الجوي الخماسيني الذي حذرت منه الهيئة أمس.
خبير يكشف: سد النهضة قد ينهار في هذه الحالة
كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مصير سد النهضة الإثيوبي حال عدم تفريغه من المياه خلال موسم أمطار 2025 المنتظر أن يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الاحتفاء بتجربة أسامة الرحيمي في ندوة بقصر الإبداع الفني
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ندوة بعنوان "حكايات أسامة الرحيمي وعبره"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة.
فرص عمل متاحة بالسعودية - التخصصات والمزايا
كشفت وزارة العمل 558 فرصة عمل متاحة بالسعودية للكوادر المصرية المتخصصة في القطاع الهندسي؛ للعمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى في المملكة العربية السعودية.
قضية طفل دمنهور.. أبو القمصان: المدارس محيط آمن والقانون لا يرحم المعتدين
علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية طفل البحيرة، قائلة: "لم أنضم للدفاع في قضية البحيرة لوجود محامين أفاضل كثيرين موضع ثقة، والمهم أنهم جميعًا نسقوا مع بعضهم، وليس أن نثير ضجة في المحكمة".
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