زيادة غير مسبوقة.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة

كتب- محمد أبو بكر:

حدد محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

تفاصيل موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

قال "جبران"، إن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة سيكون مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار وزير العمل، إلى أن منحة عيد العمال هذا العام مايو 2025 تشهد زيادة لأول مرة من 1000 إلى 1500 جنيه للعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة تحصل على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،

وتُمنح هذه الفئة المسجلة لدى الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة، منحة مالية في مناسبات متعددة، تشمل: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العاملون على رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

تفاصيل وثائق التأمين الجماعي للعمالة غير المنتظمة

في سياق متصل، أعلن وزير العمل عن إصدار الوزارة وثائق تأمين جماعي مخصصة لعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة، والتي توفر تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، إضافة إلى تغطية تكاليف العلاج حتى 20 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم منحًا مالية إضافية في بعض الحالات الاستثنائية، مثل دعم العمليات الجراحية بمبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه، وصرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، فضلًا عن 2000 جنيه تُمنح للعامل عند الزواج.

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