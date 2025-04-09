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متحدث الحكومة: مصر تدرس بتأني التكيف مع كل المتغيرات العالمية

11:54 م الأربعاء 09 أبريل 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التغيرات العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية تخلق فرص للدول التي لديها مزايا نسبية مثل القدرة على جذب الاستثمار وسعر صرف مرن.

وأوضح أن مصر تدرس بصورة متأنية التكيف مع كل المتغيرات ووضع رؤية للتعامل معها نتيجة الرسوم الجمركية العالمية.

وأضاف الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”، ضرورة عدم التهويل أو التهوين من التقلبات الحالية، معقبا:" توجد فرص يمكن استغلالها وتحديات يجب تجاوزها".

وأشار إلى أن التضخم العالمى قد يرتفع نتيجة القرارات الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية على دول العالم.

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