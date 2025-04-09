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حركة الجمال والخيول.. بيان من "الجيزة" بشأن تطوير منطقة أهرامات الجيزة

10:59 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (12)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (1)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (10)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (11)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (4)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (3)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (2)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (7)
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    محافظ الجيزة يتفقد أهرامات الجيزة (8)
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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على انتظام العمل في المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي لأعمال التطوير.

صرح محافظ الجيزة، خلال جولته، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، بهدف تحسين تجربة السائحين وإظهار المكان بمظهر يليق بمصر.

وأوضح أن التطوير يركز على دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه، بالإضافة إلى إبراز الواجهة الحضارية للموقع، الذي يُعد أحد أهم وأعرق المعالم السياحية على مستوى العالم.

وأكد النجار أن الأعمال شملت تسهيل حركة الزوار بين معالم المنطقة الأثرية، إلى جانب تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات (الكاريتة)، وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافي والترفيهي للسائحين.

كما كلف محافظ الجيزة، هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بمتابعة التطورات بشكل دوري والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي ملاحظات قد تطرأ، والعمل على التحسين المستمر للمنطقة المحيطة بالأهرامات.

وأكد على ضرورة منع أي إشغالات أو تعديات، فضلاً عن ضمان انتظام أعمال النظافة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع حي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للمرور.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهرامات الجيزة تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة
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