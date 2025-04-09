"العمل" تفتتح مركزا بالمنوفية لتمكين المرأة الريفية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، افتتاح مركز "ريادة المرأة المصرية" بمركز الباجور في محافظة المنوفية، وهو أول مركز تنموي مستدام من نوعه في المنطقة.

يأتي افتتاح المركز تحت رعاية وزير العمل وبإشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، وبالشراكة مع محافظة المنوفية، مديرية العمل بالمحافظة، ومؤسسة سفراء الخير لخدمة وتنمية المجتمع.

تمكين المرأة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة

يُعد هذا المركز، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، خطوة رائدة نحو تمكين المرأة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل نواة لمجموعة من المراكز التي تعتزم الوزارة التوسع في إنشائها في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، ومكافحة الفقر والتهميش، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد وزير العمل، أن تأسيس وافتتاح "المركز" يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تمكين المرأة في جميع المجالات.

دمج المرأة الريفية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف أن افتتاح المركز يُجسد التزام الوزارة بدمج المرأة الريفية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة في الفرص والحقوق، مع الإشارة إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق نتائج مستدامة تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أوضحت الدكتور شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، أن المركز يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التنموية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية وأسرها، وتشمل هذه الخدمات:

التمكين الاقتصادي: من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

الخدمات الصحية: بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية والتوعية بالصحة العامة والإنجابية.

محو الأمية وتعليم الكبار: عبر فصول تعليمية متخصصة.

التوعية والتثقيف المجتمعي: حول قضايا المرأة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر، وحقوق المرأة القانونية.

الحد من عمل الأطفال: عن طريق تمكين الأمهات اقتصاديًا مما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

وأكدت الدكتور عبد الحي، أن المركز يُمثل منصة شاملة لخدمة المرأة الريفية في كافة جوانب الحياة، ويُعد نقلة نوعية في جهود الدولة نحو التمكين الحقيقي للمرأة كشريك أساسي في عملية التنمية.

كما أكدت وزارة العمل أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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