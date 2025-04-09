السياحة: تعديلات جديدة لتحسين حركة الزوار بأهرامات الجيزة بدءًا من الغد

كتب- محمد أبو بكر:

زار وفد من غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، المنطقة الأثرية بالأهرامات للاطلاع على سير العمل في إطار مشروع التطوير الضخم، في اليوم الثاني من بدء التشغيل التجريبي لتطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو جزارين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

زيادة عدد الأتوبيسات وتعديلات جديدة

أوضح الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، أن التحسن الكبير في سير الزيارة جاء نتيجة لبعض التعديلات التي تم تنفيذها في اليوم الثاني، مثل السماح لبعض سيارات السياحة بالوصول إلى نقاط محددة لاستكمال الزيارة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأتوبيسات التي قدمتها الشركة المنفذة لنقل الزوار بين المسارات المختلفة.

وأشار الببلاوي إلى أن مزيدًا من التعديلات سيجري تنفيذها بدءًا من يوم الخميس المقبل، بهدف تسهيل الحركة بشكل أكبر.

التعاون المستمر والاهتمام بسلامة الزوار

أكد الببلاوي أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، كان على تواصل دائم مع وفد الغرفة خلال جولتهم، وذلك للاطمئنان على سير الزيارة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأطراف لضمان راحة وسلامة الزوار من السياح المصريين والأجانب.

كما وجه الببلاوي الشكر إلى المجلس الأعلى للآثار، بقيادة الدكتور محمد إسماعيل، على تواصله المستمر مع الغرفة، وتسهيل زيارة السائحين، بالإضافة إلى الإشادة بالدور الكبير لشركة أوراسكوم بيراميدز في تنفيذ أعمال التطوير التي تسهل حركة الزوار.

وتوقع رئيس الغرفة استمرار التحسن خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة ستتابع عن كثب تطور الوضع، مع التشديد على أهمية الصبر والتعاون لتحقيق أهداف المشروع بشكل كامل.

مشروع تطوير أهرامات الجيزة سيغير وجه المنطقة الأثرية بالكامل

من جانبه، أكد كريم المنباوي، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة السياحة، بحسب بيان غرفة السياحة، أن الارتباك الذي حدث في اليوم الأول للتشغيل التجريبي يعكس ضخامة المشروع، الذي سيغير وجه المنطقة الأثرية بالكامل، من خلال خطوات جبارة لتحسين تجربة السائح وتقديم خدمات متطورة تتناسب مع مكانة أهرامات الجيزة كأحد أهم المعالم السياحية في العالم.

وأشار المنباوي إلى أن جميع الحلول المؤقتة التي تم تطبيقها في الأيام الأولى من التشغيل تأتي في إطار خطة الدولة لتحويل المنطقة الأثرية لتكون صديقة للبيئة، وذلك تنفيذًا لتوصيات منظمة اليونسكو.

المدخل الجديد وتطور سير العمليات

بدأت زيارة الوفد من المدخل الجديد للمنطقة الأثرية على طريق الفيوم، مرورًا بكافة نقاط مسار الرحلة حتى الوصول إلى نهايته.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالتطور الملحوظ في سير العمل، حيث تمّت الزيارة بسهولة تامة ودون أية عقبات تذكر.

كما أشاروا إلى أن الأعداد التي زارت المنطقة في اليوم الثاني كانت مماثلة أو حتى أكثر من الأعداد التي زارها اليوم الأول.

ووصف الوفد اليوم الثاني للتشغيل التجريبي بأنه كان نموذجًا مشرفًا يعكس صورة إيجابية للسياحة المصرية أمام الزوار المحليين والدوليين.

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