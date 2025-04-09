إعلان

25 صورة من عزاء شقيقة نقيب الصحفيين

10:08 م الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (19)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (1)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (11)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (10)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (18)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (16)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (15)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (14)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (13)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (12)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (17)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (23)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (9)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (7)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (5)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (8)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (3)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (24)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (4)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (6)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (21)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (20)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (2)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (22)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- أحمد مسعد:

أقيم اليوم الأربعاء، عزاء الراحلة شقيقة خالد البلشى، نقيب الصحفيين بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

جاء ذلك بحضور أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ومصطفى بكري، ومحمد الباز، ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك في العزاء أيضا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، وحمدين صباحي، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهد العزاء حضور وسط لفيف من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ووزراء وسياسيين.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزاء شقيقة خالد البلشى خالد البلشى نقيب الصحفيين مسجد عمر مكرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)