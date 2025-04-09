25 صورة من عزاء شقيقة نقيب الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- أحمد مسعد:

أقيم اليوم الأربعاء، عزاء الراحلة شقيقة خالد البلشى، نقيب الصحفيين بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

جاء ذلك بحضور أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ومصطفى بكري، ومحمد الباز، ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك في العزاء أيضا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، وحمدين صباحي، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهد العزاء حضور وسط لفيف من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ووزراء وسياسيين.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة