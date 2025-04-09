الحج 2025.. السعودية تُحذر الحجاج من هذه الممارسات

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، توجيهاتها إلى الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج 2025 هذا العام بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية السعودية.

السعودية تُحذر الحجاج من هذه ممارسات خلال موسم الحج 2025

جاء ذلك في كتاب دوري رقم (93) لسنة 2025، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، حيث تضمن إشارة إلى خطاب وزارة السياحة والآثار الوارد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت غرفة شركات السياحة في الكتاب الدوري على ضرورة توعية وتحذير الحجاج بعدم أداء مناسك الحج بدون تصريح، مع التنبيه بوجود مخالفات لمن يخالف أنظمة الحج بالمملكة.

كما شددت على أهمية التزام جميع المنظمين بشروط المملكة السعودية في ما يتعلق بتنظيم الحج، حيث أكدت على ضرورة عدم تمكين الحجاج المخالفين من دخول المشاعر المقدسة أو إيوائهم في مساكن الحجاج في مكة المكرمة، أو نقلهم عبر الحافلات المخصصة للشركات السياحية.

ودعت الغرفة جميع الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لضمان سير مناسك الحج هذا العام دون أي مشكلات.

كما أعربت الغرفة عن تقديرها الكبير لتعاون الشركات السياحية في هذا المجال، مؤكدة أهمية التكاتف من أجل نجاح موسم الحج وضمان سلامة الحجاج.

يأتي هذا التوجيه في وقت تستعد فيه الشركات السياحية لتنظيم رحلات الحج لعام 2025، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم الموسم بشكل يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

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