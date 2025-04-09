حدث في 8 ساعات| حقيقة تخفيف الأحمال في الصيف وخطة أوراسكوم لحل أزمة الخيالة بالأهرامات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال مؤتمر صحفي، عن أنه غير مطروح نهائيًا تخفيف الأحمال في الصيف.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: غير مطروح نهائياً تخفيف الأحمال في الصيف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه غير مطروح نهائيًا تخفيف الأحمال في الصيف.

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لطرح شركات مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.

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رئيس "أوراسكوم" بيراميدز: أنفقنا مليارا ونصفا لتطوير الأهرامات.. وهذا حل أزمة الخيالة

قال المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، في منشور له على صفحته بفيسبوك: ما قدمته أوراسكوم پيراميدز وتقدمه من مجهود واستثمارات قاربت من المليار والنصف شئ يدعو للفخر لأي مصري وأكده كل من زار المنطقة".

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الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء اتخاذ الشركة خطوات إيجابية وجادة من خلال تحسين تجربة المواطنين في سداد فواتير الكهرباء للمرة الأولى من خلال الفيزا كارت، حيث تمت التجربة بفرع كهرباء شمال أسوان.

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مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته ستكون مستعدة لطرح مباني منطقة وسط البلد "مربع الوزارات"، يونيو المقبل.

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إضافة اسم أُمك على بطاقة الرقم القومي.. مدبولي: قيد الدراسة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي لمواجهة إشكالية تشابه الأسماء قيد الدراسة.

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بعد انخفاض البترول عالميًا.. هل تتراجع الحكومة عن زيادة أسعار البنزين ؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السعر الذي تشتري به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التي نتابعها، ولكن يتم عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.

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