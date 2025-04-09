بحضور وزيرا الشباب والشئون النيابية.. بدء عزاء شقيقة نقيب الصحفيين بمسجد عمر مكرم - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: أحمد مسعد:

أقيم اليوم الأربعاء، عزاء الراحلة شقيقة خالد البلشى، نقيب الصحفيين بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ووزراء وسياسيين.

وشارك في العزاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، وحمدين صباحي، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

لتلاشي الغرامة ورفع العداد.. ادفع "فاتورة" الكهرباء في هذا الموعد