صور جديدة لموقف السلام النموذجي تزامنا مع تشغيله

كتب- محمد نصار:

افتتحت محافظة القاهرة وشغلت موقف السلام الجديد رسميًا، في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة.

يُعد الموقف من أكبر المشروعات الخدمية في العاصمة، ويقع بجوار مركز صيانة سيارات شل أوت بمدينة السلام.

ويتسع الموقف لنحو ٢٥٠٠ سيارة نقل وسرفيس، ويتكون من ٣ أدوار تشمل ساحات انتظار، ومحال تجارية، ومرافق خدمية متنوعة. كما يضم ٢٢٤ محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة لتلبية مختلف الأنشطة والخدمات.

وتم تجهيز الموقف بكافة المرافق الأساسية التي تضمن راحة وسلامة الركاب والسائقين، بما يعكس حرص الدولة على توفير بنية تحتية حضارية تدعم التطوير المستدام لقطاع النقل.

ويمثل موقف السلام الجديد نموذجًا حديثًا في إدارة وتشغيل مواقف النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.

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