الطقس: أمطار وتقلبات جوية وبرودة.. والأرصاد تحذر المواطنين من عودة البرودة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ من الخميس في التراجع الملحوظ على أغلب المناطق.

وأضافت غانم أن الحرارة على القاهرة تصل لـ 24 درجة بعد أن سجلت أمس 35 درجة نهارا، كما تصل لـ 20 درجة على السواحل الشمالية و29 درجة على المناطق الجنوبية.

وتابعت: الحرارة خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر تصل لـ 13 درجة إلى 15 درجة على أغلب المناطق.

وأكدت: يوجد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن هذه التغيرات الجوية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال الفترة الحالية نظرا لتراجع الحرارة ووجود تغيرات جوية سريعة.

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