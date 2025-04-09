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مدبولي: غير مطروح نهائياً تخفيف الأحمال في الصيف

04:30 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه غير مطروح نهائيًا تخفيف الأحمال في الصيف.

جاء ذلك بحسب ما قاله مدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي.

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