مدبولي: غير مطروح نهائياً تخفيف الأحمال في الصيف

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه غير مطروح نهائيًا تخفيف الأحمال في الصيف.

جاء ذلك بحسب ما قاله مدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي.

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