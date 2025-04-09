بعد تغيرات أسعار البترول.. مدبولي: التداعيات قد تستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية مرنة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سعر برميل البترول في المستقبل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الوضع الحالي في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحريك الأسعار.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتعامل مع هذه المسألة بحذر؛ بسبب الفجوة الكبيرة التي لا تزال موجودة في الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار قد تتغير في أي وقت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضروري أن يكون الجميع على دراية بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على السوق، وأن التغيرات في أسعار البترول قد تستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية مرنة.