فرصة حقيقية للشباب.. وزير الاتصالات: مبادرة "الرواد الرقميون" مجانية بالكامل -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت مبادرة "الرواد الرقميون" لتأهيل شريحة جديدة من الشباب المصري في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، مؤكدًا أن المبادرة مجانية تمامًا، ولا يتحمل الملتحقون بها أي أعباء مادية.

تدريب شامل في كل أنحاء الجمهورية

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة لا تقتصر فقط على توفير التدريب التقني؛ بل تستهدف دعم الشباب من مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لكل مَن يرغب في دخول هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أن الرغبة في التعلم هي العنصر الأهم، حتى إن لم يكن لدى المتقدمين أية معرفة مسبقة بمجال الاتصالات.

استثمار ضخم في البنية التحتية والتدريب

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء مركز التدريب الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويًّا يتم تمويلها من خلال وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر"؛ لضمان استمرارية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب.

وأكد طلعت أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل جديد من الكوادر المؤهلة لريادة الأعمال والابتكار الرقمي، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

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