وزير الاتصالات: قطاع التكنولوجيا الأسرع نموًّا ويوفر فرص عمل محليًّا ودوليًّا

كتب- أحمد الجندي:

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات يُعد من أكثر قطاعات الدولة نموًّا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح عنصرًا أساسيًّا تعتمد عليه كل القطاعات في الدولة؛ لتحقيق أهدافها التنموية.

نمو متسارع وفرص واسعة للعمل

وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبيرة، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضًا على المستوى الدولي؛ حيث أسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل متنوعة داخل مصر وخارجها، مما يعكس مدى قوة هذا القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.

العمل في قطاع الاتصالات متاح لهؤلاء

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العمل في قطاع الاتصالات لم يعد قاصرًا على خريجي كليات الهندسة والحاسبات كما كان في السابق؛ بل أصبح متاحًا لكل مَن يمتلك الشغف والرغبة في التعلم والعمل في هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة أتاحت مسارات تدريب وتأهيل متنوعة للجميع دون التقيد بتخصص جامعي معين.

مبادرة علوم البرمجة وتحليل البيانات

وتابع طلعت بأن الخطوة الأولى للانضمام إلى قطاع الاتصالات تبدأ من خلال الالتحاق بمبادرة "الرواد الرقميون"، وبها علوم البرمجة وتحليل البيانات، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الرقمي.

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