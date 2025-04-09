إضافة اسم أُمك على بطاقة الرقم القومي.. مدبولي: قيد الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي لمواجهة إشكالية تشابه الأسماء قيد الدراسة.

وأوضح مدبولي أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة إمكانية تنفيذ هذه الفكرة وتطبيقها في النظام القائم.

وأضاف رئيس الوزراء أن بطاقة الرقم القومي تحتوي على رقم يتيح للمستعلم الوصول إلى جميع التفاصيل الخاصة بالمواطن، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتفادي حدوث أي لبس أو خطأ في التعرف على الأفراد.

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