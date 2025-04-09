وزير الزراعة يتوجه للكويت للمشاركة في اجتماع مجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار

القاهرة- أ ش أ:

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق اليوم الأربعاء، إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع السنوي ال49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والذي يعقد على مدار يومين، لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي، وخطتها للعام القادم.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الزراعة خلال زيارته للكويت مع عدد من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع، وكذلك عدد من مسئولي الزراعة في الوطن العربي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدول العربية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن مصر من أكبر الدول المؤسسة والمساهمة في الهيئة العربية للإنماء والاستثمار العربية، والتي تأسست عام 1976، وتضم 22 دولة عربية، كما أن الهيئة لها استثمارات كبيرة في مصر بمجالات اللقاحات البيطرية وإنتاج السكر، وتتوسع في بعض الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والاستثمار الزراعي.