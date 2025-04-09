كتب- أحمد جمعة:

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بعد فرض الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية الجديدة، ورد الصين على ذلك بالمثل.

ووصف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، هذه الأزمة بأنها "حرب تجارية واقتصادية شاملة".

وقال مدبولي: "اختصر الحدث الاقتصادي الأبرز الذي نشهده على مدار الأسبوع الماضي، في وصف بسيط جدا.. فما يحدث هي حرب عالمية بكل المقاييس، لكنها ليست حربا عسكرية، بل حرب تجارية واقتصادية شاملة بكل الأسلحة الممكنة في هذا الأمر".

وأضاف: "ما تشاهدونه من قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية، وشاهدتم التبعات الفورية على كل اقتصادات العالم وبدأت الدول الأخرى بالرد بإجراءات أخرى، والمشهد الموجود أدى لوصف ما يحدث بالحرب الشاملة ونشهد عصرا جديدا".

ومضى قائلا: "كل الثوابت التي نشأنا عليها على مدار الـ 30 عاما الماضية يتم تدميرها وإحلالها واستبدالها بآليات جديدة كل فكرتها العولمة والتحالفات يتم تدميرها إلى التحول لعلاقات ثنائية متبادلة وكل دولة تشوف هتكسب ايه من الدول الأخرى، وهذا أدى إلى أن عددا كبيرا من الخبراء الدوليين حذروا من أنه من الوارد جدا أن نشهد مرة أخرى موجة تضخم كبيرة يصحبها ركود اقتصادي عالمية وكلها محاذير بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية وصندوق النقد".

وأوضح مدبولي أننا "أمام مشهد مضطرب عنوانه أن كل دولة تعتمد على كيفية الصمود والاستمرار والبقاء في خضم هذا الوضع المضطرب، وأن تبحث عن مصلحتها وتتحرك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في هذا الوضع وتتلقى أقل تداعيات سلبية".

وأشار رئيس الوزراء أن تداعيات قرارات الرسوم الجمركية تمثلت في انهيار للبورصات العالمية وموجات عارمة من خروج الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية التي كانت في الأدوات المالية مثل السندات والأذون.

وعن تأثر مصر من هذه القرارات، قال مدبولي: "مصر كانت جزء من هذا الموضوع، وشهدنا على مدار الأحد والإثنين موجات خروج من الأجانب في مصر والحمد لله تباطئت على مدار اليومين أمس واليوم

ما يحدث في مصر يحدث في كل منطقة بالعالم".

وأضافت: "تعاملنا مع هذا الموضوع.. البنك المركزي يتعامل، وهناك تنسيق كامل على مدار الساعة للسياسة النقدية.. ونحن استوعبنا ما جرى خلال الأيام الماضية".