إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل

03:26 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته ستكون مستعدة لطرح مباني منطقة وسط البلد "مربع الوزارات"، يونيو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الحكومي: كان هناك اجتماع للاستفادة من منطقة وسط البلد، سنكون جاهزين لطرح هذه المنطقة يونيو المقبل

سيعاد استغلال هذه المنطقة مع الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة، الناس بتقول انتوا ناويين تغيروا شكل المباني؟ لأ، بنحافظ عليها ونستفيد منها في عملية زيادة الغرف السياحية والمنشآت السياحية.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي منطقة وسط البلد مؤتمر صحفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)