مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته ستكون مستعدة لطرح مباني منطقة وسط البلد "مربع الوزارات"، يونيو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الحكومي: كان هناك اجتماع للاستفادة من منطقة وسط البلد، سنكون جاهزين لطرح هذه المنطقة يونيو المقبل

سيعاد استغلال هذه المنطقة مع الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة، الناس بتقول انتوا ناويين تغيروا شكل المباني؟ لأ، بنحافظ عليها ونستفيد منها في عملية زيادة الغرف السياحية والمنشآت السياحية.

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