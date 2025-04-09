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تحقيق مصلحة بلدك أولًا.. أول تعليق لمدبولي بعد فرض ترامب التعريفة الجمركية

03:25 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث حاليًّا على مستوى الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية (فرض ترامب الرسوم/ التعريفة الجمركية على الدول)، هو حرب تجارية واقتصادية، وليست حربًا عسكرية، فكل دولة ستعمل حاليًّا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها .

وأضاف مدبولي أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تاريخية، مؤكدًا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي؛ ومنها في قطاع الصحة والتعليم العالي.

وأكد مدبولي أن الوضع الاقتصادي المصري مستقر، ونعمل حاليًّا على قدم وساق للحفاظ على استقرار الأوضاع.

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