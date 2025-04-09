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مدبولي يرحب باعتماد البرلمان الأوروبي صرف 4 مليارات يورو لمصر

03:24 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - أحمد جمعة:
اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اعتماد البرلمان الأوروبي للمرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية، خطوة مهمة "تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر".

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "إقرار البرلمان الأوروبي للمرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر والدعم المباشر بقيمة 4 مليارات يورو خطوة مهمة تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر والشراكة الاستراتيجية معها خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أنه من المقرر وضع المراحل التنفيذية لهذه المرحلة حالياً.

وأعربت وزارة الخارجية في وقت سابق عن تقدير مصر البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة مطلع أبريل بالقراءة الأولى لقرار اتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الاوروبى من مختلف المجموعات السياسية.

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