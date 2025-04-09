طلب إحاطة بشأن مشكلات تطوير منطقة الأهرامات

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن إزالة بعض العراقيل في منطقة الأهرامات الأثرية؛ لتحقيق أهداف التطوير الأخيرة التي طرأت على هذه المنطقة.

وأشارت سعيد إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير منطقة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أضخم وأعرق الآثار بالعالم، وكانت بداية التطبيق أمس، إلا أنه ظهرت العديد من الشكاوى من المرشدين السياحيين العاملين بالمنطقة وبعض الزوار لهذا المكان، وكان أبرزها فكرة نقل السائح من الأوتوبيس السياحي الخاص به إلى آخر داخل الرحلة، الأمر الذي أربك السياح وأثر سلبًا على عمل المرشدين.

وقالت البرلمانية: بخلاف قلة أعداد الأوتوبيسات الذي بدوره أدى إلى التزاحم دون وجود تنسيق يليق بالمكان؛ فهناك أكثر من رحلة وأكثر من وفد داخل الأوتوبيس الواحد بأكثر من مرشد أثر سلبًا على جودة الرحلة.

وحذَّرت عضو مجلس النواب من مشكلة وجود الجمّالة والبائعين الجائلين بالمكان، وما صدر منهم من أفعال لا تلائم هذا الأثر ولا ترتقي لتمثيل مصر.

واقترحت النائبة عمل تراخيص مزاولة مهنة؛ لضمان وجود من يصلح لتمثيل مصر داخل هذا المكان.