بيان برلماني عاجل للتحقيق في واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، عن الباجور منوفية، ببيان عاجل موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية نتيجة زيارة مفاجئة من وزير التربية والتعليم ونائبه، والتعدي لفظًا على مدير إدارة الباجور أمام العاملين بالمدرسة، حسب النائب.

وأكد النائب هاني خضر، في بيانه العاجل، اليوم الأربعاء، أن بيان الوزير على صفحة الوزارة والذي تعمد إخفاء الحقيقة والتأكيد على الوزير بالزيارة وتكريم المرحوم مدير الإدارة وهو ما نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الدكتور محمد صلاح.

وتابع النائب: هذا إن دل فإنما يدل على سوء الإدارة وعدم تحمل المسؤولية، فوزير التربية والتعليم الذي يعمل موظف عام بدرجة وزير، ويتحصل على راتبه من ضرائب المصريين، لا يصلح لإدارة التربية والتعليم بمصر.

وتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بخالص العزاء والمواساة لأسرة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعلقت وزارة التربية والتعليم، على ما أثير من ملابسات ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع الفقيد خلال زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية.



وأكدت الوزارة أن زيارة "عبد اللطيف" لمدارس إدارة الباجور شهدت إشادة الوزير نظرا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كافة المدارس التي قام بزيارتها ولم تشهد تعقيبه بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها.