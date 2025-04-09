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انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

01:31 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة لـ 28 درجة، وشمال الصعيد 31 درجة، أما الجنوب تصل الحرارة لـ 41 درجة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وتايعت: كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

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انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
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